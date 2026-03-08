Президент Ирландии Коннолли: Атаки на Иран нарушают международное право

Президент Ирландии Кэтрин Коннолли заявила, что война на Ближнем Востоке нарушает международное право. Ее слова приводит The Irish Mirror.
Она подчеркнула, что нарушение Устава Организации Объединенных Наций ведет к катастрофическим последствиям и призвала обсуждать происходящее «без эвфемизмов и двусмысленностей».
— То, чему мы стали свидетелями в последние дни на Ближнем Востоке и за его пределами, не является политическими спорами. Это преднамеренные посягательства на международное право, на международные законы, которые вот уже 80 лет лежат в основе глобального мира, — заявила глава государства.
Коннолли отметила, что нарушения международного права в зоне конфликта «шокируют и ошеломляют», и подчеркнула, что Ирландия не может оставаться в стороне. По ее словам, многолетний опыт Ирландии в поддержании мира и приверженность разоружению доказывают, что даже небольшое нейтральное государство может оказывать значительное влияние, если действует честно и настойчиво. Она также заявила, что «ужасы войны» никогда не должны становиться нормой или восприниматься как нечто приемлемое, говорится в публикации.
28 февраля глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, в ходе чего осудил нападение США и Израиля на Иран.