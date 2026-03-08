Президент Ирландии Коннолли: Атаки на Иран нарушают международное право

Коннолли отметила, что нарушения международного права в зоне конфликта «шокируют и ошеломляют», и подчеркнула, что Ирландия не может оставаться в стороне. По ее словам, многолетний опыт Ирландии в поддержании мира и приверженность разоружению доказывают, что даже небольшое нейтральное государство может оказывать значительное влияние, если действует честно и настойчиво. Она также заявила, что «ужасы войны» никогда не должны становиться нормой или восприниматься как нечто приемлемое, говорится в публикации.