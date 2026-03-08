Многодетная мать из Подмосковья раскрыла секрет идеальной семьи

Евгения воспитывает четырёх родных и трёх приёмных детей, а также заботится о двухлетней внучке, пока её сын защищает Родину в зоне СВО. В 17 лет она уже знала, что у неё будет большая семья, и мечтала забрать детей из детдома. Сегодня она старается уделять время каждому ребёнку отдельно, понимая, как важно личное общение.