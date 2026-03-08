Жители Звенигорода заявили, что люди часто тонут в месте, где пропали дети

В этом месте Москвы-реки, на изгибе русла у улицы Игнатьевская, люди гибнут часто. Это происходит из-за неровного дна и быстрого течения, из-за которого образовываются завихрения. Об этом aif.ru рассказала местная жительница, большую часть жизни живущая буквально через дом от места предполагаемого исчезновения детей, учительница Елена Пушкина.
«Тут и дети погибали, наверное, лет 15 назад. Мальчишки также игрались, практически на этом же месте, и вдвоем утонули. Причем на берегу людей было много, лето, но вытащить не смогли», — рассказала Елена.
По ее словам, она сама в детстве чуть не стала жертвой местного течения: в 13−14 лет они с подругой решили проплыть по реке. Они доплыли до места, где течение раздваивается: одно тянет дальше по руслу, а другое — в заводь у берега, с глубокой ямой.
«И буквально в 100 метрах от этого места подруга стала тонуть. Попала в водоворот. Спаслась, конечно, чудом. Меня потащило в одну сторону, а ее — как раз в эту яму. Она как-то смогла оттолкнуться и выплыть. Мы спаслись, но после этого больше месяца боялись даже подходить к реке», — вспомнила женщина.
Пушкина добавила, что опыт и интуиция подсказывает, что если школьники действительно попали в воду, то их унесло течением именно туда, и именно там надо их искать.
Напомним, трое школьников в возрасте 12 и 13 лет пропали в подмосковном Звенигороде днём 7 марта. Дети ушли гулять на речку, но к ночи так и не вернулись домой. Как только телефоны ребят перестали отвечать, родители забили тревогу и началась поисковая операция. По неподтвержденным данным, мальчики и девочка могли провалиться под лёд.