Россиянам рассказали, как «продлить жизнь» букету тюльпанов на 8 Марта

Дома нужно поместить цветы в чистую прохладную воду, подрезать стебли под углом под струёй воды. Также стоит удалить нижние листья, чтобы они не гнили. Букет важно держать подальше от фруктов и овощей, выделяющих этилен. А ещё необходимо регулярно менять воду, промывать стебли и убирать увядшие лепестки, отметил эксперт.