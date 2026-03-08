Ричмонд
Россиянам рассказали, как «продлить жизнь» букету тюльпанов на 8 Марта

Чтобы тюльпаны простояли дольше, важно правильно выбрать цветы и ухаживать за ними, рассказал биолог Роман Опарин. По его словам, при покупке нужно обращать внимание на свежие зелёные листья и плотно закрученные бутоны. Стебли должны быть прочными, без гнили. Подсыхающие цветки быстро завянут.

Источник: Life.ru

«Рекомендуется также просить продавца упаковать тюльпаны в пакет для минимизации температурных перепадов, что способствует сохранению их свежести», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

Дома нужно поместить цветы в чистую прохладную воду, подрезать стебли под углом под струёй воды. Также стоит удалить нижние листья, чтобы они не гнили. Букет важно держать подальше от фруктов и овощей, выделяющих этилен. А ещё необходимо регулярно менять воду, промывать стебли и убирать увядшие лепестки, отметил эксперт.

Ранее флорист рассказал, как выбрать свежие цветы на 8 Марта. По его словам, тюльпаны начинают готовить задолго до праздника. Если хотите цветы идеальной свежести, то искать нужно не привозные.

