Россиянам рассказали, как «продлить жизнь» букету тюльпанов на 8 Марта

«Рекомендуется также просить продавца упаковать тюльпаны в пакет для минимизации температурных перепадов, что способствует сохранению их свежести», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».
Дома нужно поместить цветы в чистую прохладную воду, подрезать стебли под углом под струёй воды. Также стоит удалить нижние листья, чтобы они не гнили. Букет важно держать подальше от фруктов и овощей, выделяющих этилен. А ещё необходимо регулярно менять воду, промывать стебли и убирать увядшие лепестки, отметил эксперт.
Ранее флорист рассказал, как выбрать свежие цветы на 8 Марта. По его словам, тюльпаны начинают готовить задолго до праздника. Если хотите цветы идеальной свежести, то искать нужно не привозные.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — в разделе «Последние новости» на Life.ru.