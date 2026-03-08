Ричмонд
Агата Муцениеце назвала своего мужа подарком судьбы

Актриса Агата Муцениеце опубликовала в соцсетях поздравление супругу, музыканту Петру Дранге, в день его рождения. Она назвала его самым лучшим отцом для их дочери, отметив, что он идеально справляется с любыми жизненными ролями.

«Ты настолько идеален, что люди просто не могут поверить в то, что ты настоящий», — написала Муцениеце.

Об отношениях пары стало известно в 2024 году. До этого актриса была замужем за Павлом Прилучным, но их брак распался. Агата признавалась, что Прилучный ее бил.

Новый роман развивался стремительно: летом 2025 года Дранга сделал возлюбленной предложение во время отпуска. Сейчас супруги воспитывают общую дочь.