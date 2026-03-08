N12: США недовольны ударами Израиля по нефтяным объектам Ирана

По словам американского чиновника в сфере безопасности, Израиль заранее сообщил США о планируемых ударах, но не предупредил об их масштабе.
«Израильтяне заранее предупредили нас об атаках на нефтяные объекты, но не сказали, что они будут настолько масштабными. Мы считаем, что это была плохая идея», — заявил он.
Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы Израиля впервые нанесли удар по нефтяным объектам в районе столицы Ирана Тегерана. Атаке подверглись нефтехранилища около города. Впоследствии в Сети появились кадры с черным дождем.