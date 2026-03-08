Макрон призвал Иран открыть для судоходства Ормузский пролив

В воскресенье 8 марта президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с иранским лидером Масудом Пезешкианом призвал Тегеран отрыть для свободного судоходства Ормузский пролив.
«Я пообщался с иранским президентом Масудом Пезешкианом. Я подчеркнул необходимость для Ирана немедленно прекратить свои удары по странам региона», — написал Макрон в соцсети Х.
По его словам, Тегеран также должен гарантировать свободу судоходства, положив конец фактическому закрытию Ормузского пролива.
Также Макрон отметил, что вновь выразил глубокую обеспокоенность Запада по поводу развития ядерной и баллистической программ Ирана и всего спектра его якобы «дестабилизирующей деятельности» на Ближнем Востоке, которые, как считает хозяин Елисейского дворца, являются причиной нынешнего кризиса.
Как писал сайт KP.RU, накануне Пезешкиан сообщил, что временный руководящий совет Ирана принял решение не наносить новых ударов по странам региона при условии отсутствия атак с их территории на Исламскую республику.