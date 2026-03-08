Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цветочный бум обрушился на Волгоград 8 Марта

Перед Международным женским днем в областном центре организована работа спецплощадок по продаже цветов.

10

Перед Международным женским днем в областном центре была организована работа спецплощадок по продаже цветов. Для удобства покупателей праздничные торговые точки открылись во всех районах Волгограда.

Цветочные развалы предлагают много разных цветущих растений для букетов: от мимозы до разноцветных тюльпанов.

Все площадки включены в официальную схему размещения в городе нестационарных торговых объектов (НТО).Это гарантирует, что пункты продаж соответствуют требованиям безопасности. Их расположение удобно и для пешеходов, и для автомобилистов.