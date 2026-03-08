Цветочный бум обрушился на Волгоград 8 Марта

10
Перед Международным женским днем в областном центре была организована работа спецплощадок по продаже цветов. Для удобства покупателей праздничные торговые точки открылись во всех районах Волгограда.
Цветочные развалы предлагают много разных цветущих растений для букетов: от мимозы до разноцветных тюльпанов.
Все площадки включены в официальную схему размещения в городе нестационарных торговых объектов (НТО).Это гарантирует, что пункты продаж соответствуют требованиям безопасности. Их расположение удобно и для пешеходов, и для автомобилистов.