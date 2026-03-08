Путин увеличил штрафы за нарушение госграницы до 2,5 миллиона рублей

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 8 марта, подписал закон, ужесточающий наказание за нарушение правил пересечения государственной границы. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Изменения вносятся в восемь составов административных правонарушений в области защиты госграницы. Теперь штраф для физических лиц может достигать 25 тысяч рублей, для должностных — 250 тысяч, для юридических — 2,5 миллиона рублей. Ранее максимальные суммы составляли пять тысяч, 50 тысяч и 800 тысяч рублей соответственно.
Закон предусматривает увеличение штрафов за несоблюдение правил пересечения границы лицами или транспортом, а также за нарушение правил въезда и выезда при прохождении пограничного контроля, следует из документа.
Еще в конце января сообщалось, что депутаты от фракции «Новые люди» предложили резко увеличить штрафы для иностранных граждан, нарушающих правила въезда и пребывания в России. В пояснительной записке отмечается, что штрафы, введенные еще в 2007 году, утратили свою предупредительную роль, ведь для многих нарушителей размер этих штрафов настолько незначителен, что проще его уплатить, чем соблюдать закон.