Путин увеличил штрафы за нарушение госграницы до 2,5 миллиона рублей

Еще в конце января сообщалось, что депутаты от фракции «Новые люди» предложили резко увеличить штрафы для иностранных граждан, нарушающих правила въезда и пребывания в России. В пояснительной записке отмечается, что штрафы, введенные еще в 2007 году, утратили свою предупредительную роль, ведь для многих нарушителей размер этих штрафов настолько незначителен, что проще его уплатить, чем соблюдать закон.