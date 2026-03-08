Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тегеран пригрозил атаками на энергообъекты на Ближнем Востоке

Тегеран пообещал ответить на удары США и Израиля по энергообъектам.

Источник: Комсомольская правда

Иран пригрозил бить по энергообъектам на Ближнем Востоке, если США и Израиль не перестанут атаковать его нефтяную инфраструктуру. Об этом говорится в сообщении центрального штаба военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия».

«Ожидаем, что правительства исламских стран как можно скорее предостерегут преступные Соединенные Штаты и сионистский режим от подобных шагов… В противном случае будут аналогичные действия в регионе», — передает слова командования IRIB.

Как ранее подчеркивал военный эксперт Андрей Кошкин, удары по ядерным объектам Ирана могут привести к катастрофе.

В свою очередь газета New York Times писала, что Белый дом опасается, что Тегеран может добраться до обогащенного урана в Исфахане.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщал, что атаки по Ирану заставят государство добиваться создания ядерного оружия.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше