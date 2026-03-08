Тегеран пригрозил атаками на энергообъекты на Ближнем Востоке

«Ожидаем, что правительства исламских стран как можно скорее предостерегут преступные Соединенные Штаты и сионистский режим от подобных шагов… В противном случае будут аналогичные действия в регионе», — передает слова командования IRIB.
Как ранее подчеркивал военный эксперт Андрей Кошкин, удары по ядерным объектам Ирана могут привести к катастрофе.
В свою очередь газета New York Times писала, что Белый дом опасается, что Тегеран может добраться до обогащенного урана в Исфахане.
Накануне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщал, что атаки по Ирану заставят государство добиваться создания ядерного оружия.