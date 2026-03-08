Ричмонд
Число погибших военнослужащих США на Ближнем Востоке выросло до семи

Американский военный умер от ран, полученных при ударах Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Количество погибших с начала операции США против Ирана американских военнослужащих официально увеличилось. Теперь речь идёт о семи погибших, информирует Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«Прошлой ночью военнослужащий США скончался от ранений, полученных в результате первоначальных ответных ударов Ирана. Это седьмой военный, погибший в бою во время операции “Эпическая ярость”», — сказано в релизе, размещённом в социальной сети Х.

Сообщается, что военнослужащий был ранен при ударе Ирана по военным объектам США, размещенным в Саудовской Аравии. Это произошло 1 марта.

Ранее США подтвердили гибель шести военных в ходе операции против Ирана.

При этом военный эксперт Юрий Кнутов считает, что США сообщают только о тех потерях в конфликте с Ираном, которые уже невозможно скрыть.

Ранее КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные войска Ирана) заявлял о гибели сотен военных США. В частности, нанесенный по объекту дислокации американских войск в Дубае удар повлек за собой гибель более 400 военнослужащих США, заявлял представитель КСИР.

