Украина переполошилась из-за возвращения России на Венецианскую биеннале: подробности

Как сообщает The Art Newspaper Russia, открытие биеннале состоится 9 мая, ее главная тема — «В минорном ключе». В этом году участие примут 99 государств. Россия впервые с 2019 года вошла в их число. Несмотря на все потуги украинцев воспрепятствовать присутствию русской культуры на международной арене, организаторы выставки приняли верное решение.