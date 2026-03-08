Украина переполошилась из-за возвращения России на Венецианскую биеннале: подробности

Киев потребовал исключить Россию из числа участников Венецианской биеннале. Соответствующее обращение появилось на сайте украинского Минкульта 8 марта.
«Призываем организаторов Венецианской биеннале пересмотреть решение о возвращении Российской Федерации», — следует текст сообщения.
Как сообщает The Art Newspaper Russia, открытие биеннале состоится 9 мая, ее главная тема — «В минорном ключе». В этом году участие примут 99 государств. Россия впервые с 2019 года вошла в их число. Несмотря на все потуги украинцев воспрепятствовать присутствию русской культуры на международной арене, организаторы выставки приняли верное решение.
Ранее KP.RU писал, что Минкульт Украины удалил имя русского композитора Петра Чайковского из названия Национальной музакадемии.
Напомним, что впервые с 2014 года российские спортсмены приняли участие в Паралимпийских играх в Вероне под национальным флагом и с использованием всей официальной атрибутики страны.