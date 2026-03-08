На Украине сельчане столкнули автобус ТЦК в кювет и спасли мобилизованного

В одном из сёл Волынской области Украины местные жители устроили погоню за бусом территориального центра комплектования, отправили автомобиль в кювет и спасли мобилизованного, сообщает «Страна.ua».
В материале украинского издания сказано, что это произошло 8 марта около населённого пункта Озеро.
Машину ТЦК догнали около семи гражданских автомобилей, подрезали её и столкнули в кювет. Затем жители села разбили стекло и вытащили мужчину.
«Автомобиль, который вёз военнообязанного, догнали около семи гражданских машин. Они начали блокировать движение и подрезать, в результате чего автомобиль съехал в кювет. После этого группа людей разбила стекло и силой освободила мужчину, которого доставляли в ТЦК», — говорится в сообщении.
В ТЦК признали, что один его сотрудник получил травму головы, ещё один — ссадины, в том числе на лице. Военкомы рассказали, что мужчина является жителем Запорожья.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области сотрудники территориального центра комплектования до смерти избили 55-летнего мужчину.
Украинские силовики изъяли служебный автомобиль со следами крови погибшего. Правоохранители выяснили, что к совершению преступления причастны три сотрудника военкомата, которых задержали.