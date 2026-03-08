СМИ: Появилось видео удара американской ракеты по школе в Иране, где погибли дети

В Сети в воскресенье, 8 марта, опубликовали кадры, которые якобы подтверждают, что удар по школе для девочек в иранском городе Минаб 28 февраля нанесли Соединенные Штаты. Об этом стало известно в воскресенье, 8 марта.
На видео запечатлен момент попадания американской крылатой ракеты «Томагавк» по объекту Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Минабе. На кадрах видно, как дым поднимается в непосредственной близости от школы, где, по данным иранской стороны, погибли около 175 человек, большинство из которых дети. Кадры происшествия опубликовал Telegram-канал Clash Report.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в субботу, 7 марта, обвинил Иран в ударе по начальной школе для девочек в Минабе, где погибли 175 учениц и сотрудников. Также министр обороны Пит Хегсет заявил, что «единственной стороной, нападающей на мирных жителей, является Иран».
6 марта чиновники Белого дома признались конгрессменам, что Штаты наносили удары по району иранского города Минаб, где расположена школа для девочек. Об этом сообщили на канале NBC. Американские чиновники также уточнили, что иранскую школу атаковала не армия Израиля.
3 марта на юге Ирана состоялось массовое захоронение 168 детей, ставших жертвами удара, нанесенного США и Израилем по школе 28 февраля.