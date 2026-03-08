Ричмонд
В Европе могут начать восстанавливать энергетические отношения с Москвой: вот причина

WSJ: ЕС может поменять позицию по энергетике из РФ из-за конфликта США и Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Если конфликт на Ближнем Востоке приведет к затяжной блокировке Персидского залива, Евросоюзу, возможно, придется вернуться к вопросу об энергетическом сотрудничестве с Россией. Подобный сценарий рассматривает The Wall Street Journal.

«Чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше мир будет зависеть как от российской нефти, так и от российских нефтепродуктов», — передает издание слова старшего аналитика по нефти компании Kpler Нависа Даса.

По данным экспертов, несколько нефтяных танкеров за последние дни сменили курс — вместо Европы они взяли направление на Азию.

В свою очередь директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков накануне заявил, что удар по Бушерской АЭС в Иране приведет к загрязнению Персидского залива.

Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что Европа самостоятельно приняла решение отдалиться от России после начала конфликта на Украине.

