Назван продукт для завтрака, провоцирующий диабет

Ранее KP.RU сообщил, что относиться к батончикам мюсли следует как к фастфуду, и учитывать соответствующие риски, несмотря на маркетинговую популяризацию продукта. Эксперты напоминают, что употребление таких сладостей должно быть умеренным, а детям их давать стоит с особой осторожностью.