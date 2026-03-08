Ричмонд
Назван продукт для завтрака, провоцирующий диабет

Привычный продукт для завтрака оказался опасным для здоровья.

Источник: Комсомольская правда

Мюсли — привычный продукт для завтрака, который производители рекламируют, как полезный. На самом же деле, частое употребление мюсли грозит проблемами со здоровьем, предупредил в разговоре с изданием «Абзац» врач диетолог Дарья Русакова.

— Магазинные мюсли и батончики зачастую содержат много сахара, жиров, калорий, искусственных добавок и могут стать причиной ожирения, нарушения углеводного обмена, обмена веществ и сахарного диабета, — заявила доктор.

Медик уточнила, что мюсли также способны провоцировать аллергические реакции за счет добавок, усилителей вкуса и красителей.

Ранее KP.RU сообщил, что относиться к батончикам мюсли следует как к фастфуду, и учитывать соответствующие риски, несмотря на маркетинговую популяризацию продукта. Эксперты напоминают, что употребление таких сладостей должно быть умеренным, а детям их давать стоит с особой осторожностью.