Это была плохая идея: Между США и Израилем появилась напряжённость из-за Ирана

В США недовольны масштабами ударов Израиля по нефтяной инфраструктуре Ирана.

Источник: Комсомольская правда

В США назвали «плохой идеей» интенсивные удары Израиля по нефтяной инфраструктуре Ирана. Это вызвало напряжённость между Вашингтоном и Тель-Авивом, информирует израильский «12 канал».

«Израильтяне заранее предупредили нас об ударах по нефтяным объектам, но не сообщили, что они будут настолько масштабными. Мы считаем, что это была плохая идея», — приводит канал слова высокопоставленного чиновника США в сфере безопасности, который высказался на условиях анонимности. Цитата опубликована в социальной сети Х.

Ранее сообщалось, что Израиль приступил ко второй фазе военной операции против Ирана. В ЦАХАЛ заявили, что это будут удары по подземным объектам и складам, где хранятся баллистические ракеты, которые якобы могут быть нацелены на Израиль.

Тем временем ядерный объект в Иране получил повреждения после ударов США и Израиля.

