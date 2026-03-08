Это была плохая идея: Между США и Израилем появилась напряжённость из-за Ирана

«Израильтяне заранее предупредили нас об ударах по нефтяным объектам, но не сообщили, что они будут настолько масштабными. Мы считаем, что это была плохая идея», — приводит канал слова высокопоставленного чиновника США в сфере безопасности, который высказался на условиях анонимности. Цитата опубликована в социальной сети Х.
Ранее сообщалось, что Израиль приступил ко второй фазе военной операции против Ирана. В ЦАХАЛ заявили, что это будут удары по подземным объектам и складам, где хранятся баллистические ракеты, которые якобы могут быть нацелены на Израиль.
Тем временем ядерный объект в Иране получил повреждения после ударов США и Израиля.