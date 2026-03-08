Стало известно, как зеленый чай на самом деле влияет на ЖКТ

Зеленый час быстро проходит процесс ферментации, за счет чего его кислотность повышается. Такой продукт не рекомендуется употреблять людям с проблемами ЖКТ, об этом заявила в разговоре с «Газетой.Ru» профессор кафедры технологии Марина Мойсеяк.
— Зеленый чай ферментируют недолго, в процессе ферментации листьев для зеленого чая их показатель кислотности повышается. Это может усилить раздражение слизистой у людей с гастритом, язвенной или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, — считает пищевой технолог.
Эксперт подчеркнула, что также чай содержит значительное количество полифенолов — веществ, которые при контакте с желудочным соком также могут усиливать кислотность, что лишь ухудшит ситуацию.
Ранее 360.ru сообщил, что матча-латте — напиток на основе зеленого порошкового чая, при чрезмерном употреблении может вызывать бессонницу и нервозность из-за содержания кофеина. Диетологи рекомендуют не пить матча-латте чаще двух-трех раз в день.