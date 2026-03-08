Стало известно, как зеленый чай на самом деле влияет на ЖКТ

Зеленый час быстро проходит процесс ферментации, за счет чего его кислотность повышается. Такой продукт не рекомендуется употреблять людям с проблемами ЖКТ, об этом заявила в разговоре с «Газетой.Ru» профессор кафедры технологии Марина Мойсеяк.