Юрист объяснила, что делать при пропаже багажа в аэропорту

Зарегистрированный багаж часто проверяется без присутствия пассажира.

Источник: Комсомольская правда

Сдавая багаж в аэропорт, посетитель фактические дает полное разрешение на проверку содержимого чемодана. В некоторых случаях сотрудники могут вскрыть багаж, об этом предупредила «РИАМО» юрист Карина Асанова.

— Зарегистрированный багаж может и часто проверяется без присутствия пассажира. Решение о проверке принимают руководители службы авиационной безопасности", — объяснила она.

Эксперт напомнила, что, при вскрытии обязательно должна вестись видеофиксация. А, в случае, если багаж поврежден или вещи пропали, необходимо составить протокол и написать претензию, в которой указать сумму причиненного ущерба.

Кстати, согласно опросу, каждый второй россиянин терял в поездках личные вещи или документы. Из них каждый третий оставался без паспорта, почти половина забывали электронику, передает 360.ru.