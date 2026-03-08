Юрист объяснила, что делать при пропаже багажа в аэропорту

Сдавая багаж в аэропорт, посетитель фактические дает полное разрешение на проверку содержимого чемодана. В некоторых случаях сотрудники могут вскрыть багаж, об этом предупредила «РИАМО» юрист Карина Асанова.
— Зарегистрированный багаж может и часто проверяется без присутствия пассажира. Решение о проверке принимают руководители службы авиационной безопасности", — объяснила она.
Эксперт напомнила, что, при вскрытии обязательно должна вестись видеофиксация. А, в случае, если багаж поврежден или вещи пропали, необходимо составить протокол и написать претензию, в которой указать сумму причиненного ущерба.
Кстати, согласно опросу, каждый второй россиянин терял в поездках личные вещи или документы. Из них каждый третий оставался без паспорта, почти половина забывали электронику, передает 360.ru.