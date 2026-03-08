Врач рассказал, как часто следует менять подушки и одеяла

Подушки и одеяла подлежат обязательной замене раз в несколько лет, так как имеют свойства накапливать в себе пыль и бактерии. Об этом сообщил в разговоре с изданием «Абзац» врач общей практики Денис Прокофьев.
— Одеяло нужно менять один раз в три года. Подушки — так же или раньше, если они потеряли форму. Иначе создается такая идеальная среда, которая может приводить к распространению бактерий, грибковых поражений, пылевых клещей, — считает медик.
По словам доктора, также важно регулярно обрабатывать постельное белье паром. Эти привила являются профилактикой развития бронхиальной астмы, бессонницы и аллергического конъюнктивита.
Ранее KP.RU рассказал, что пылевые клещи — это микроскопические паукообразные, которые питаются частичками кожи человека и животных. Аллергическая реакция возникает не на укусы клещей, а на продукты их жизнедеятельности. В одной частице обычной комнатной пыли может содержаться более десяти тысяч таких клещей.