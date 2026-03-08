Гастроэнтеролог перечислила наиболее вредные для кишечника продукты

Переработанные продукты и фастфуд наносят удар по кишечнику и могут провоцировать развитие онкологии. Об этом рассказала в беседе с корреспондентом издания Lenta.ru гастроэнтеролог Наталья Мотылева.
— Регулярное потребление колбасы, сосисок, ветчины повышает риск развития колоректального рака — злокачественного новообразования слизистой оболочки толстой или прямой кишки, — сказала врач.
В числе вредных для кишечника, доктор также назвала фастфуд, чипсы и сладкие газированные напитки. Дело в том, что подобная пища снижает разнообразие кишечной микрофлоры и провоцирует воспалительные заболевания.
Тем временем Life.ru предупредил, что красное мясо относится к вероятным канцерогенам и связано с развитием рака кишечника, поджелудочной железы и простаты. Полный отказ от него не требуется, однако потребление следует ограничить.