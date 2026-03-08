Биолог Опарин: букет тюльпанов простоит дольше в сырой прохладной воде

Чтобы сохранить свежесть букета тюльпанов, необходимо поставить цветы в прохладную некипяченую воду. Такой совет озвучил в беседе с «Газетой.Ru» биолог Роман Опарин.
— Для обеспечения оптимального водного баланса необходимо использовать чистую и прохладную воду. Обрезка стеблей под углом под проточной водой способствует улучшению водопоглощения и предотвращению закупорки сосудов. Использование кипяченой воды не рекомендуется, так как это может повредить структуру стеблей и ускорить процесс увядания, — пояснил специалист.
Биолог отметил, что не рекомендуется размещать тюльпаны рядом с фруктами и овощами, а также добавлять в воду сахар или другие добавки, так как цветы получают необходимые питательные вещества из воды.
