Стоматолог предупредил о рисках домашнего отбеливания зубов

Любопытно, что частое использование отбеливающих паст врачи также не рекомендуют. По данным Life.ru, визуальный эффект от таких паст обманчив: зубы действительно становятся белее, но из-за микроцарапин эмаль быстрее разрушается, а налет забивается в трещины еще активнее.