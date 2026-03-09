Стоматолог предупредил о рисках домашнего отбеливания зубов

Домашние средства для отбеливания зубов могут дать визуальный эффект. Однако, за белоснежной улыбкой скрываются побочные эффекты, о них предупредил в разговоре с корреспондентом «РИАМО» стоматолог Максим Матюхин.
— Отбелить зубы самостоятельно — можно. Сейчас на маркетплейсах продаются различные домашние системы отбеливания. Эффект вы получите, но будьте готовы к последствиям в виде дискомфорта, — сказал доктор.
Медик отметил, что самый очевидный побочный эффект домашних средств — это повышенная чувствительность зубов, когда употребление холодной, горячей, кислой пищи становится невозможным.
Любопытно, что частое использование отбеливающих паст врачи также не рекомендуют. По данным Life.ru, визуальный эффект от таких паст обманчив: зубы действительно становятся белее, но из-за микроцарапин эмаль быстрее разрушается, а налет забивается в трещины еще активнее.