Что можно и нельзя делать в Иванов день 9 марта, который называют Обретение Иоанна Предтечи

Православная церковь 9 марта вспоминает Иоанна Крестителя. В народе отмечают Иванов день. Но существует еще одно название — Обретение Иоанна Предтечи, или Обретение.
Что нельзя делать 9 марта.
Не рекомендуется пользоваться острыми предметами. Запрещено ставить на стол круглые блюда. Кроме того, один из главных запретов — стирка белья.
Что можно делать 9 марта.
По традиции, в указанный день помогали птицам. Для них вешали кормушки, мастерили скворечник. А еще 9 марта ходили на рыбалку.
Согласно приметам, снег предупреждает про холод на Пасху, которую православные отметят 12 апреля. Птицы, которые вьют гнезда на солнечной стороне деревьев и домов, указывают на холодное лето.
