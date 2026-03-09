Ричмонд
Что можно и нельзя делать в Иванов день 9 марта, который называют Обретение Иоанна Предтечи

Что можно и нельзя делать в Иванов день 9 марта на Обретение Иоанна Предтечи.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 9 марта вспоминает Иоанна Крестителя. В народе отмечают Иванов день. Но существует еще одно название — Обретение Иоанна Предтечи, или Обретение.

Что нельзя делать 9 марта.

Не рекомендуется пользоваться острыми предметами. Запрещено ставить на стол круглые блюда. Кроме того, один из главных запретов — стирка белья.

Что можно делать 9 марта.

По традиции, в указанный день помогали птицам. Для них вешали кормушки, мастерили скворечник. А еще 9 марта ходили на рыбалку.

Согласно приметам, снег предупреждает про холод на Пасху, которую православные отметят 12 апреля. Птицы, которые вьют гнезда на солнечной стороне деревьев и домов, указывают на холодное лето.

Ранее мы узнали, что можно и что нельзя делать в Великий пост 2026, который продлится до 11 апреля.

Кстати, белорусы смогут поклониться частице пояса Пресвятой Богородицы до 11 апреля.

Кроме того, ученые перечислили даты магнитных бурь в марте 2026 года — что ждать белорусам.