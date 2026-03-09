Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нападающий «Миннесоты» Капризов забил гол в матче НХЛ с «Колорадо»

«Колорадо» одержал победу в серии буллитов.

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо» (2:3 по буллитам).

Капризов отличился на 45-й минуте, сделав счет 1:1. Он забросил 36-ю шайбу в сезоне, в активе форварда также 40 результативных передач в 64 играх. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин реализовал послематчевый буллит. Капризов и его одноклубник Владимир Тарасенко не забили в своих попытках.

«Колорадо» после 62 матчей имеет в активе 95 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Миннесота» с 85 очками в 64 играх располагается на 3-й строчке в этом же дивизионе.

В следующем матче «Миннесота» примет «Юту», «Колорадо» дома сыграет с «Эдмонтоном». Встречи пройдут в ночь на 11 марта по московскому времени.

Узнать больше по теме
Штат Миннесота: где находится, протесты, население, фото и описание
Штат Миннесота — один из ключевых регионов северной части США. Больше всего он известен развитой экономикой десяти тысяч, важной ролью во внутренней политике страны, озерами и сильными морозами. Но в последние годы Миннесота регулярно оказывается в центре внимания из-за общественных процессов и протестных настроений. Ниже — главное об этом штате.
Читать дальше