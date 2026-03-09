Нападающий «Миннесоты» Капризов забил гол в матче НХЛ с «Колорадо»

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо» (2:3 по буллитам).
Капризов отличился на 45-й минуте, сделав счет 1:1. Он забросил 36-ю шайбу в сезоне, в активе форварда также 40 результативных передач в 64 играх. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин реализовал послематчевый буллит. Капризов и его одноклубник Владимир Тарасенко не забили в своих попытках.
«Колорадо» после 62 матчей имеет в активе 95 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Миннесота» с 85 очками в 64 играх располагается на 3-й строчке в этом же дивизионе.
В следующем матче «Миннесота» примет «Юту», «Колорадо» дома сыграет с «Эдмонтоном». Встречи пройдут в ночь на 11 марта по московскому времени.