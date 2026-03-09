Россиянам объяснили, почему весной чаще обостряются болезни сердца

Весенний период связан с обострением некоторых хронических заболеваний, в том числе, болезней сердца и сосудов. Об этом сообщила изданию Lenta.ru кардиолог Валентина Гавриляк.
Температурные и атмосферные качели весной — тяжелый период для всех, кто страдает хроническими заболеваниями, но особенно сложно межсезонье проходит для сердечников и гипертоников, — цитирует издание собеседницу.
По словам медика, в этот период нужно ни в коем случае не прекращать прием выписанных препаратов. Также рекомендуется ограничить употребление крепкого чая, кофе и алкоголя, подчеркнула врач.
Телеканал «Царьград» ранее рассказал, что неконтролируемая гипертония провоцирует 95% случаев сердечной недостаточности. При этом, риск осложнений возрастает при сочетании с некоторыми заболеваниями, такими как диабет и ожирение.