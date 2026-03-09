Ричмонд
Народный календарь. Чего нельзя делать в дороге на Прокопа Перезимнего, 12 марта

Православные 12 марта чтут память преподобного Прокопия Декаполита, родившегося в VIII веке в стране Декаполитской на востоке от Галилейского озера. Прокопий вместе с Василием Исповедником выступал против иконоборчества в Византийской империи.

На Руси эту дату прозвали Прокоп Перезимний или Прокоп Дорогорушитель. Считалось, что в этот день зима окончательно уступает весне. В народе говорили: «Прокоп Перезимник дорогу разрушил и сам в сугробе увяз». Поэтому, прежде чем отправиться в путь, люди «слушали» дорогу, проверяя, не завязнут ли они по пути.

Считалось, что 12 марта лучше вообще не отправляться в путь, так как по дороге человека могут настигнуть нечистые: черти, леший или блуждающие огни. Однако если путешествие отложить нельзя, то в дороге нельзя петь, свистеть, кричать, спать и справлять нужду. Особенно это нельзя делать, если путь пролегает через лес.

Приметы погоды:

Если верба распустилась на макушке дерева, нужно раньше сеять, тогда посев будет удачным.

Если верба не распустилась на макушке, то первый посев пропадет, а второй будет удачным.

Овцы лбами стукаются — будет сильный ветер.

Подснежники распустились — настало время пахать поля.

Именины отмечают: Фина, Феофан, Прокопий, Петр, Тит, Фалалей, Максимилиан, Михаил, Серафина.