Народный календарь. Чего нельзя делать в дороге на Прокопа Перезимнего, 12 марта

Православные 12 марта чтут память преподобного Прокопия Декаполита, родившегося в VIII веке в стране Декаполитской на востоке от Галилейского озера. Прокопий вместе с Василием Исповедником выступал против иконоборчества в Византийской империи.
На Руси эту дату прозвали Прокоп Перезимний или Прокоп Дорогорушитель. Считалось, что в этот день зима окончательно уступает весне. В народе говорили: «Прокоп Перезимник дорогу разрушил и сам в сугробе увяз». Поэтому, прежде чем отправиться в путь, люди «слушали» дорогу, проверяя, не завязнут ли они по пути.
Считалось, что 12 марта лучше вообще не отправляться в путь, так как по дороге человека могут настигнуть нечистые: черти, леший или блуждающие огни. Однако если путешествие отложить нельзя, то в дороге нельзя петь, свистеть, кричать, спать и справлять нужду. Особенно это нельзя делать, если путь пролегает через лес.
Приметы погоды:
Если верба распустилась на макушке дерева, нужно раньше сеять, тогда посев будет удачным.
Если верба не распустилась на макушке, то первый посев пропадет, а второй будет удачным.
Овцы лбами стукаются — будет сильный ветер.
Подснежники распустились — настало время пахать поля.
Именины отмечают: Фина, Феофан, Прокопий, Петр, Тит, Фалалей, Максимилиан, Михаил, Серафина.