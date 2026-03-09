«Грешным» делом: почему Ди Каприо опять не получит «Оскар»

Один из важнейших для нас вопросов: получит ли российский режиссер Константин Бронзит «Оскар» за короткометражный анимационный фильм «Три сестры»? Тут что-то предсказать заранее сложно, и мы будем болеть за него, но есть проблема. Анимация Бронзита для консервативных академиков слишком авторская. Кроме того, они могут посчитать, что он и так признанный мастер с именем, так зачем ему «Оскар»? Сейчас фаворит в этой номинации — мультфильм «Девочка, которая плакала жемчугом», канадская притча, ее можно трактовать в любых направлениях современной повестки, включая феминизм, насилие, индустрию развлечений, эксплуатацию и многое другое. У фильма был теплый прием в Торонто, он хорошо известен. Но это не значит, что, посмотрев Бронзита, голосующие не предпочтут его.