«Грешным» делом: почему Ди Каприо опять не получит «Оскар»

Две картины борются за звание лучшего полнометражного фильма на предстоящей церемонии «Оскар»: зрительское экшен-кино «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона (13 номинаций) и рекордсмен по числу номинаций (16) — «Грешники» Райана Куглера. В актерской категории внимание приковано к противостоянию Майкла Б. Джордана и Тимоти Шаламе: Леонардо Ди Каприо, несмотря на участие, в число фаворитов не входит. Победители будут объявлены 16 марта (по Москве). «Известия» разбирают ключевые интриги премии и оценивают, есть ли у России шансы получить «Оскар».
Какой фильм назовут лучшим.
Обычно этот вопрос — самый простой. Победители в этой категории практически всегда совпадают с теми, кого за несколько недель до «Оскара» награждает Гильдия продюсеров Америки. 28 февраля на своей 37-й церемонии PGA отдала приз «Битве за битвой» Пола Томаса Андерсона. Гильдия режиссеров тоже выбрала его. У букмекеров фильм также лидирует.
Казалось бы, можно расходиться по домам, всё ясно. И даже церемонию до конца не стоит смотреть. Но смущает, что одно из самых авторитетных в мире киноиндустрии изданий — Variety — по-прежнему держит в своем топе «Грешников». Возможно, это лоббизм фильма, который журналисты по каким-то причинам решили поддержать. Но есть еще вероятность, что журнал, обладающий широчайшей экспертизой, знает что-то про настроения десятка тысяч членов Киноакадемии. Посмотрим, кто окажется прав.
«Битва за битвой» кажется все-таки более вероятным претендентом. Фигура Пола Томаса Андерсона — одна из самых уважаемых в современном кино. В основе фильма произведение Томаса Пинчона, который считается величайшим из ныне живущих американских писателей. Сложнейшая структура, неожиданные драматургические решения, сочетание актуальности, политических намеков и художественных достоинств, прекрасный актерский ансамбль — всё это делает «Битву за битвой» идеальным кандидатом на главный «Оскар».
Это как бы сигнал, который киноакадемия посылает всему миру. В то время как «Грешники» кажутся не только более локальным фильмом, но и глубоко вторичным по отношению к «От заката до рассвета» и «Прочь», с которыми у него слишком много параллелей. Но в «Грешниках» поднимается проблема расизма, за счет чего у картины в США очень сильное лобби. В любом случае, похоже, легко «развести» эти фильмы получится только в призах за сценарии. Скорее всего, «Грешники» получат за оригинальный, «Битва за битвой» — за адаптированный.
Кто победит в остальных номинациях.
Женский «Оскар» может достаться только Джесси Бакли за роль в драме «Хамнет». Актриса победила почти на всех премиях, которые предшествовали «Оскару». Ни одной конкурентки у нее в этой категории нет, хотя там есть и другие выдающиеся работы, например Эммы Стоун в «Бугонии». Но этот фильм для большинства академиков слишком радикальный, а «Хамнет» всем очень нравится. Да и Бакли давно заслуживала, чтобы «Оскар» ее отметил, потому что до этого у нее была только номинация за «Незнакомую дочь».
За мужской «Оскар» Тимоти Шаламе («Марти Великолепный») будет сражаться с Майклом Б. Джорданом («Грешники»). У последнего есть награда Гильдии актеров, так что шансов больше, но Шаламе успел за этот фильм получить немало больших наград, в том числе «Золотой глобус». Впрочем, последнее как раз аргументом считаться не может, потому что результаты двух премий часто расходятся. А вот у Леонардо Ди Каприо шансов совсем нет. Он за «Битву за битвой» получил несколько наград на второстепенных премиях, но все главные обошли его стороной. Так что это будет еще одна из его многочисленных номинаций.
Главные интриги «Оскара».
Один из важнейших для нас вопросов: получит ли российский режиссер Константин Бронзит «Оскар» за короткометражный анимационный фильм «Три сестры»? Тут что-то предсказать заранее сложно, и мы будем болеть за него, но есть проблема. Анимация Бронзита для консервативных академиков слишком авторская. Кроме того, они могут посчитать, что он и так признанный мастер с именем, так зачем ему «Оскар»? Сейчас фаворит в этой номинации — мультфильм «Девочка, которая плакала жемчугом», канадская притча, ее можно трактовать в любых направлениях современной повестки, включая феминизм, насилие, индустрию развлечений, эксплуатацию и многое другое. У фильма был теплый прием в Торонто, он хорошо известен. Но это не значит, что, посмотрев Бронзита, голосующие не предпочтут его.
Другая интрига — Иран. Фильм одного из самых известных представителей «новой волны» кинематографа страны Джафара Панахи «Простая случайность» номинирован на «Лучший сценарий» и «Лучший международный фильм». Но если за сценарий приза точно не будет, то выбор среди неанглоязычных картин во многом обозначит позицию «Оскара» по поводу начавшейся войны. Позиция Панахи радикальная: он против режима, вторжения и любых насильственных решений. Картина получила «Золотую пальмовую ветвь», но на «Оскаре» ее могут обойти другие фильмы из Каннского конкурса. Кстати, оттуда четыре из пяти номинантов, что лишний раз подчеркивает: Канны создают моду на весь сезон, а «Оскар» ее только фиксирует. «Оскар» может достаться «Секретному агенту» или «Сентиментальной ценности», и это будет жест. А если «Простой случайности» — это тоже жест, но с противоположным значением.
Лучшим документальным фильмом с большой вероятностью объявят один из самых скандальных релизов года «Идеальная соседка» от Netflix. Фильм целиком смонтирован из записей видеокамер наблюдения, большей частью тех, с которыми обязаны ходить полицейские в США. Он рассказывает, как в гетто одинокая женщина долгие годы снова и снова вызывала полицию, жалуясь, что афроамериканские дети носятся по ее газону, а потом застрелила их мать. И суд долго решал, не была ли это самооборона, хотя, если бы темнокожая женщина застрелила белую, он бы не колебался. Этот фильм всколыхнул всё общество и заодно породил дискуссию о том, насколько этично использовать для картины полицейскую хронику. «Оскар» с высокой вероятностью достанется ему.
Netflix имеет все шансы победить и в анимации. «Кей-поп-охотницы на демонов» явно ярче «Зверополиса 2» и «Элио», так что «Пиксару» с «Диснеем» в этом году придется постараться как следует, чтобы вернуть себе многолетнее первенство на самой престижной премии в мире.