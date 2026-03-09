Календарь на 9 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Национальный день фрикаделек — США. Это блюдо попало в Америку с итальянскими иммигрантами и прочно обосновалось в местной кухне. Классика — спагетти с фрикадельками в томатном соусе, хотя в Италии такое сочетание считают псевдоитальянским. Также фрикадельки кладут в сытные сэндвичи и используют как начинку для пиццы. В годы Великой депрессии были популярны «фрикадельки-дикобразы» — шарики из фарша с рисом.