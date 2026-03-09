«Убьет все витамины»: диетолог перечислила неподходящие для заморозки продукты

Одним из быстрых и простых способов хранения продуктов считают заморозку, однако, далеко не всю еду следует подвергать холоду. Например, некоторые овощи от этого потеряют свои полезные свойства, об этом «Абзацу» сообщила врач-диетолог Римма Мойсенко.
— При обработке холодом овощи теряют форму, а вместе с ней уходят и полезные вещества — витамины и микроэлементы. Капуста, например, теряет витаминную ценность. Зелень, такая как укроп и салат айсберг, также теряет свою пользу при таком воздействии, — считает эксперт.
Специалист уточнила, что куриные яйца также теряют свою пищевую ценность при заморозке, а молоко достаточно быстро скисает после размораживания.
KP.RU ранее сообщил, что ученые настоятельно рекомендуют после морозилки подвергать продукты термической обработке, то есть варить-жарить-парить, но не есть сырыми. Особенно, если они полежали достаточное количество времени.