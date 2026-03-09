Названа скрытая опасность помидоров

Помидоры, как и другие овощи, считаются полезным продуктом, однако, некоторым людям томаты могут серьезно навредить. Об этом сообщила изданию Lenta.ru гастроэнтеролог Елена Грек.
— В помидорах содержатся оксалаты — соли щавелевой кислоты. При нарушении функции почек, оксалаты способны образовывать соединения с кальцием и участвовать в формировании кристаллов, которые являются одним из факторов риска камнеобразования, — считает медик.
Кроме того, доктор посоветовала воздержаться от частого употребления помидоров пациентам заболеваниями желудочно-кишечного тракта: гастритом, язвой и панкреатитом, из-за повышенной кислотности овоща.
А тем временем в Китае создали новый сорт томатов с ароматом попкорна с маслом. Ученые утверждают, что хотели повысить богатство вкуса, передает «Москва 24». Для этого они изменили два гена, которые отвечают за подавление ароматических соединений.