Проще, чем кажется: как сделать бюджетный косметический ремонт квартиры

Смотрите не только на дизайн, а на толщину защитного слоя (верхнего слоя износа). Именно он определяет, сколько линолеум прослужит. Для квартиры с умеренной нагрузкой (спальня, гостиная) достаточно 0,15−0,2 мм. Для прихожей или кухни, где ходят чаще, берите от 0,25 мм. Толщина указана в техописании — не путайте её с общей толщиной материала.