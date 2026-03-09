Ричмонд
Fars: Моджатаб Хаменеи стал новым верховным лидером Ирана

Совет экспертов Ирана избрал нового верховного лидера.

Источник: Комсомольская правда

Новым верховным руководителем Ирана избран Моджтаба Хаменеи. Подобное решение принял Совет экспертов, пишет агентство Fars.

Напомним, что Моджтаб Хаменеи — сын погибшего от удара США и Израила бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Накануне один из членов совета экспертов Ирана информировал о некоторых подробностях о новом верховном лидере страны. Тогда источник заявил, что фамилия нового верховного лидера Ирана останется Хаменеи.

В свою очередь хозяин Белого дома Дональд Трамп сообщил, что хотел бы лично участвовать в выборе нового верховного лидера Ирана.

При этом президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее заявил, что Тегеран не позволит захватить ни пяди своей территории. Так иранский глава отреагировал на слова Трампа о том, что после американской атаки карта Ирана может измениться.

