Тотальная проверка пенсий в 2026-м: за левый заработок накажут, а матерям добавят

Допустим, пенсионер уже три года, будучи на пенсии, трудится и не получает индексацию. Сейчас его пенсия равняется 17,4 тысячи рублей. Из-за работы он пропустил три индексации, которые увеличили бы его пенсию до 23,4 тысячи рублей. И вот от этой суммы и считают индексацию. 7,6% в этом случае — это 1778 рублей, которые добавят к получаемой фактически пенсии, то есть к 17 400 рублям. Получать же максимальную сумму с учётом всех пропущенных индексаций пенсионер сможет только после увольнения.