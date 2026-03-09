Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Саудовская ПВО сбила баллистическую ракету, запущенную по базе принца Султана

Система ПВО Саудовской Аравии ликвидировала баллистическую ракету.

Источник: Комсомольская правда

Силы ПВО Саудовской Аравии сбили баллистическую ракету, которая была выпущена из Ирана и направлялась к авиабазе имени принца Султана. Информация опубликована оборонным ведомством страны.

«Система ПВО страны обнаружила и ликвидировала баллистическую ракету, выпущенную в направлении военной базы имени принца Султана», — передает оборонное ведомство Саудовской Аравии.

KP.RU ранее писал, что в Саудовской Аравии снаряд попал в жилое здание, тогда два человека погибли, еще 12 были раненых. Трагедия произошла в провинции Эль-Хардж к юго-востоку от Эр-Рияда.

Накануне Минобороны Саудовской Аравии также сообщило, что местные ПВО уничтожили крылатую ракету над провинцией Эль-Хардж.

Кроме этого, 4 марта также стало известно о двух сбитых целях над городом Эль-Хардж.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше