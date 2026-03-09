Саудовская ПВО сбила баллистическую ракету, запущенную по базе принца Султана

Силы ПВО Саудовской Аравии сбили баллистическую ракету, которая была выпущена из Ирана и направлялась к авиабазе имени принца Султана. Информация опубликована оборонным ведомством страны.
«Система ПВО страны обнаружила и ликвидировала баллистическую ракету, выпущенную в направлении военной базы имени принца Султана», — передает оборонное ведомство Саудовской Аравии.
KP.RU ранее писал, что в Саудовской Аравии снаряд попал в жилое здание, тогда два человека погибли, еще 12 были раненых. Трагедия произошла в провинции Эль-Хардж к юго-востоку от Эр-Рияда.
Накануне Минобороны Саудовской Аравии также сообщило, что местные ПВО уничтожили крылатую ракету над провинцией Эль-Хардж.
Кроме этого, 4 марта также стало известно о двух сбитых целях над городом Эль-Хардж.