Глава МВД США заявил о получении от Венесуэлы золота на 100 миллионов долларов

В феврале Дональд Трамп в ходе неформального приема в шутливой форме обсудил возможное расширение территории Соединенных Штатов. По его словам, Канада могла бы стать 51-м штатом, Гренландия — 52-м, а Венесуэла — 53-м. Саркастично прокомментировав свою старую идею покупки Гренландии, он добавил, что, возможно, отвлечется, чтобы лично проконтролировать вторжение, но тут же оговорился.