Глава МВД США заявил о получении от Венесуэлы золота на 100 миллионов долларов

По его словам, золото прибыло в страну в пятницу, 6 марта. Оно будет использовано для промышленных задач и в коммерческих целях.
— В пятницу из Венесуэлы в Соединенные Штаты поступило золото на сумму 100 миллионов долларов, как для промышленных целей, так и для других коммерческих нужд, — заявил Бергам.
7 марта президент США Дональд Трамп официально признал нынешнее правительство Венесуэлы. По словам главы государства, исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес «отлично справляется с работой», продолжая сотрудничать с США.
В феврале Дональд Трамп в ходе неформального приема в шутливой форме обсудил возможное расширение территории Соединенных Штатов. По его словам, Канада могла бы стать 51-м штатом, Гренландия — 52-м, а Венесуэла — 53-м. Саркастично прокомментировав свою старую идею покупки Гренландии, он добавил, что, возможно, отвлечется, чтобы лично проконтролировать вторжение, но тут же оговорился.
«Вечерняя Москва» еще в начале января подробно рассказала о причинах вторжения армии США, количестве ударов по объектам, захвате президента Николаса Мадуро, а также о реакции Венесуэлы и других стран на произошедшее.