Израильский удар по Ливану полностью разрушил здание с Домом русской культуры

В городе Набатия на юге Ливана израильские истребители нанесли удар по пятиэтажному зданию, в котором находился Дом русской культуры. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщил его директор Асаад Дия.

По его словам, культурный центр основали в 2004 году. Он занимал первый этаж и служил местом встреч выпускников российских вузов и соотечественников со всего южного региона.

— Работали курсы русского языка, дети занимались музыкой, танцами, рисованием. У нас был зал, в котором устраивались торжественные вечера российско-ливанской дружбы и концерты, — рассказал Дия в беседе с ТАСС.

В 2024 году помещения уже пострадали в ходе конфликта. Ремонт закончили недавно. Сейчас здание разрушено полностью.

2 марта США и Израиль нанесли новые удары по Ирану и Ливану. Они атаковали восточные, западные и южные районы Тегерана. Удары произошли «одновременно с утренним призывом к молитве». Позже стало известно, что число погибших в результате израильских ударов по Ливану превысило 70 человек, ранены около 400, сообщили в центре чрезвычайных ситуаций при ливанском министерстве здравоохранения.

