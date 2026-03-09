Израильский удар по Ливану полностью разрушил здание с Домом русской культуры

2 марта США и Израиль нанесли новые удары по Ирану и Ливану. Они атаковали восточные, западные и южные районы Тегерана. Удары произошли «одновременно с утренним призывом к молитве». Позже стало известно, что число погибших в результате израильских ударов по Ливану превысило 70 человек, ранены около 400, сообщили в центре чрезвычайных ситуаций при ливанском министерстве здравоохранения.