Не нужна маме: пронзительные истории Кравец, Германовой и других звёзд, вернувших приёмных детей в детдом

Даниэла обвиняла приёмных родителей в истязаниях и опровергла слова модели о том, что девочке нанимали лучших репетиторов. Конфликт достиг пика, когда Кравец заявила, что дочь водит мужчин, врёт и ворует. В итоге Даниэлу сначала отправили в психиатрическую клинику, а в 2022 году по суду — обратно в детский дом. Сейчас 19-летняя девушка в эфире телешоу заявила на всю страну, что нашла своих настоящих родителей, угрожает опубликовать интимное видео Алёны и подала в суд иск на 600 миллионов рублей за компенсацию «испорченного детства».