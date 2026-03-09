Не нужна маме: пронзительные истории Кравец, Германовой и других звёзд, вернувших приёмных детей в детдом

Алёна Кравец: дочь требует полмиллиарда за украденное детство.
История Алёны Кравец шокировала общественность. Три года назад светская львица отказалась от приёмной дочери Даниэлы, отправив её в детский дом. Известно, что модель с мужем удочерили девочку, когда та была совсем маленькой. Семья выглядела идеальной. Кравец выводила наследницу с собой на подиум и мечтала о её модельной карьере. Но в 11 лет Даниэла узнала, что она приёмная, и отношения резко испортились.
Даниэла обвиняла приёмных родителей в истязаниях и опровергла слова модели о том, что девочке нанимали лучших репетиторов. Конфликт достиг пика, когда Кравец заявила, что дочь водит мужчин, врёт и ворует. В итоге Даниэлу сначала отправили в психиатрическую клинику, а в 2022 году по суду — обратно в детский дом. Сейчас 19-летняя девушка в эфире телешоу заявила на всю страну, что нашла своих настоящих родителей, угрожает опубликовать интимное видео Алёны и подала в суд иск на 600 миллионов рублей за компенсацию «испорченного детства».
Евдокия Германова: болезнь или жертва приёмной матери?
Не менее драматична история актрисы Евдокии Германовой. В 2000 году звезда, которой было уже за сорок, усыновила полуторагодовалого мальчика Колю, которого увидела в приюте. До девяти лет она отдавалась материнству полностью, растила мальчика как принца. Но затем вернула его в детдом.
По словам Евдокии Алексеевны, у ребёнка начала проявляться агресси. Якобы он даже пытался её избивать и у него находили признаки душевной болезни. Однако повзрослевший Коля в телешоу рассказывал, что мать его била, запирала в туалете и скидывала с кровати. История разделила зрителей на два лагеря. Одни верят мальчику и обвиняют Германову в эгоизме, другие считают, что у ребёнка действительно были проблемы с психикой.
Приёмный сын Екатерины Градовой: из хулигана в повара.
Схожим образом развивались события в семье известной актрисы Екатерины Градовой. Вместе с мужем Игорем Тимофеевым они усыновили мальчика Алёшу. До подросткового возраста всё шло хорошо, но затем Алексей начал грубить и хулиганить.
Градова позвала дочь — Марию Миронову, тоже популярную актрису. Та помогла поставить «блудного брата» на ноги, хоть в то время занималась воспитанием собственного сына. Сегодня 32-летний Алексей работает поваром в московском ресторане, благодарен семье за поддержку и утверждает, что, если бы не их помощь, он бы вырос плохим человеком.
Наталья Белохвостикова: сломанный позвоночник и счастливый финал.
Актриса Наталья Белохвостикова и её супруг Владимир Наумов усыновили трёхлетнего Кирилла в возрасте 56 и почти 80 лет соответственно. Решение далось непросто, но актриса призналась, что оставить мальчика в приюте она не могла.
Ребёнок жил с приёмными родителями душа в душу. Правда, однажды судьба приготовила семье испытание. В подростковом возрасте Кирилл сорвался со второго этажа, пытаясь попасть к другу в квартиру через окно, и получил тяжёлые травмы. Ему делали операцию в течение шести часов. Наталья Николаевна очень переживала и тяжело заболела, но семья выстояла. Сегодня Кириллу 19 лет — он самостоятельный молодой человек, поступил на юридический факультет и заботится о маме.
— Готовит очень хорошо. Кирилл вообще домовитый. Если надо убрать, замечательно всё убирает. К жизни приспособлен. Очень помогает, — хвалит актриса приёмного сына.
Татьяна Овсиенко: спасла ребёнка и стала бабушкой.
Некогда популярная певица Татьяна Овсиенко тоже доказала, что приёмное родительство — это на всю жизнь. Певица увидела в детском доме двухлетнего Игоря с тяжёлым пороком сердца. Она оплатила операцию, которая спасла мальчику жизнь, а в 1999 году они с супругом оформили опекунство.
Даже после развода Татьяна вырастила Игоря и дала ему образование. Сейчас он живёт в США, стал отцом и подарил приёмной маме внука Александра. Овсиенко называет их самыми важными людьми в своей жизни.
Яна Рудковская: как МГИМО и бизнес изменили приёмного сына.
Известный продюсер Яна Рудковская воспитывала приёмного сына Андрея с рождения и отсудила право на опеку у бывшего мужа, бизнесмена Виктора Батурина. Ей это много стоило.
Продюсер призналась, что всегда любила его так же, как родных детей. Приёмный ребёнок жил с Рудковской до своего совершеннолетия. В 2025 году Андрей окончил магистратуру МГИМО и начал собственную карьеру в бизнесе. Он ведёт непубличный образ жизни.