Число погибших американских военных в операции против Ирана выросло до семи

В Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) в воскресенье, 8 марта, сообщили, что количество американских военных, погибших с начала операции против Ирана, увеличилось до семи. Об этом говорится в заявлении командования в соцсети X.

По данным ВС США, ночью скончался военнослужащий, получивший тяжелые ранения 1 марта в Саудовской Аравии во время атак Ирана. Он стал седьмым погибшим в ходе операции «Эпическая ярость».

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) во вторник, 3 марта, сообщил, что в результате комбинированной атаки беспилотников и ракет по месту скопления американских военных в Дубае якобы погибли более 40 человек, еще около 70, по данным Тегерана, получили ранения. Официального подтверждения этой информации со стороны США не было.

6 марта пресс-служба иранского Красного Полумесяца сообщила, что число погибших в Иране в результате ударов армий Соединенных Штатов и Израиля возросло до 1332. Также в результате атак повреждены 3643 гражданских объекта, включая 3090 жилых домов.

