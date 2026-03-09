Число погибших американских военных в операции против Ирана выросло до семи

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) во вторник, 3 марта, сообщил, что в результате комбинированной атаки беспилотников и ракет по месту скопления американских военных в Дубае якобы погибли более 40 человек, еще около 70, по данным Тегерана, получили ранения. Официального подтверждения этой информации со стороны США не было.