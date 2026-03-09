Ричмонд
Госдеп США приказал своим дипломатам покинуть Саудовскую Аравию: вот в чём причина

Госдеп: Дипломаты США покинут Саудовскую Аравию после атак БПЛА возле посольства.

Источник: Комсомольская правда

Американские дипломаты должны покинуть Саудовскую Аравию. Соответствующее распоряжение дал сотрудникам дипломатической миссии США в этой стране Госдепартамент.

Приказ об эвакуации посольства был отдан после атак беспилотников возле посольства США в Эр-Рияде, об этом информирует издание New YorkTimes со ссылкой на официальные источники, пожелавшие сохранить анонимность.

«Этот шаг Госдепартамента означает, что американские официальные лица осознают растущие риски в регионе», — сказано в публикации. Издание подчёркивает, что это первый случай с начала американско-израильской войны против Ирана.

Напомним, в Саудовской Аравии два человека погибли и еще 12 получили ранения после того, как снаряд попал в жилое здание.

Также сообщалось, что Иран атаковал крупнейший в мире НПЗ в Саудовской Аравии, после чего предприятие остановило работу.

Тем временем саудовская ПВО сбила баллистическую ракету, запущенную по базе принца Султана.

