Сын погибшего Али Хаменеи избран новым верховным лидером Ирана

Совет экспертов Ирана единогласно избрал Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером исламской республики. Об этом стало известно в понедельник, 9 марта.
— Назначить Моджтаба Хаменеи лидером страны, — цитирует специальное заявление совета ТАСС.
Он приходится сыном погибшему аятолле Али Хаменеи.
Ранее 56-летнего Моджтабу Хаменеи в СМИ называли наиболее вероятным кандидатом, хотя его кандидатуру критиковали как нежелательный пример династической преемственности.
«Вечерняя Москва» рассказала, что известно о новом верховном лидере Ирана.
Тем временем президент США Дональд Трамп уже заявил, что новый верховный лидер Ирана «не продержится долго» без одобрения Вашингтона.
Трамп ранее уже заявил о желании принимать участие в выборе того, кто возглавит Иран после гибели верховного лидера Али Хаменеи. Сам Хаменеи погиб в результате удара Армии обороны Израиля. Церемонию прощания с убитым верховным лидером отложили на неопределенный срок.
4 марта глава Министерства обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что каждый новый лидер Ирана станет «безоговорочной целью для ликвидации». Он добавил, что не имеют значения имя этого человека и место, где он скрывается.