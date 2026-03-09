Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сын погибшего Али Хаменеи избран новым верховным лидером Ирана

Совет экспертов Ирана единогласно избрал Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером исламской республики. Об этом стало известно в понедельник, 9 марта.

Совет экспертов Ирана единогласно избрал Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером исламской республики. Об этом стало известно в понедельник, 9 марта.

— Назначить Моджтаба Хаменеи лидером страны, — цитирует специальное заявление совета ТАСС.

Он приходится сыном погибшему аятолле Али Хаменеи.

Ранее 56-летнего Моджтабу Хаменеи в СМИ называли наиболее вероятным кандидатом, хотя его кандидатуру критиковали как нежелательный пример династической преемственности.

«Вечерняя Москва» рассказала, что известно о новом верховном лидере Ирана.

Тем временем президент США Дональд Трамп уже заявил, что новый верховный лидер Ирана «не продержится долго» без одобрения Вашингтона.

Трамп ранее уже заявил о желании принимать участие в выборе того, кто возглавит Иран после гибели верховного лидера Али Хаменеи. Сам Хаменеи погиб в результате удара Армии обороны Израиля. Церемонию прощания с убитым верховным лидером отложили на неопределенный срок.

4 марта глава Министерства обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что каждый новый лидер Ирана станет «безоговорочной целью для ликвидации». Он добавил, что не имеют значения имя этого человека и место, где он скрывается.

Узнать больше по теме
Биография Али Хаменеи
Али Хаменеи — иранский религиозный и политический деятель, Верховный лидер Ирана с 1989 года, а также третий президент страны в 1981—1989 годах. Он занимал ключевые позиции в исламской республике более трех десятилетий и был убит на рабочем месте во время израильских ударов 28 февраля 2026 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше