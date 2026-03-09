Ричмонд
КСИР присягнул на верность новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи

КСИР Ирана поддержал выбор Совета экспертов страны.

Источник: Комсомольская правда

Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально присягнул на верность новому лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи. Военное командование подтвердило готовность подчиняться его приказам. Об этом сообщил источник пресс-службы Корпуса.

«Корпус стражей… готов полностью подчиняться и самоотверженно выполнять божественные указания господина аятоллы Сейеда Моджтабы Хаменеи», — передает слова КСИР местная гостелерадиокомпания.

Накануне агентство Fars объявило имя нового верховного лидера Ирана. Им стал сын погибшего бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи — Моджтаб Хаменеи. В свою очередь американский резидент Дональд Трамп допустил изменения территориальных границ Ирана после завершения боевых действий.

На днях президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран вправе отвечать на любые атаки, совершенные с территории другого государства.

Узнать больше по теме
КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.
Читать дальше