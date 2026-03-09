КСИР присягнул на верность новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи

Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально присягнул на верность новому лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи. Военное командование подтвердило готовность подчиняться его приказам. Об этом сообщил источник пресс-службы Корпуса.
«Корпус стражей… готов полностью подчиняться и самоотверженно выполнять божественные указания господина аятоллы Сейеда Моджтабы Хаменеи», — передает слова КСИР местная гостелерадиокомпания.
Накануне агентство Fars объявило имя нового верховного лидера Ирана. Им стал сын погибшего бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи — Моджтаб Хаменеи. В свою очередь американский резидент Дональд Трамп допустил изменения территориальных границ Ирана после завершения боевых действий.
На днях президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран вправе отвечать на любые атаки, совершенные с территории другого государства.