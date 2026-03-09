КСИР присягнул на верность новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи

Узнать больше по теме

КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики

КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.