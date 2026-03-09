«Милан» вырвал победу у «Интера» и сократил отставание в борьбе за чемпионство

Ранее Life.ru писал про матч РПЛ, в котором «Зенит» проиграл «Оренбургу» и прервал 15-матчевую беспроигрышную серию. Оренбуржцы выиграли второй матч подряд и поднялись с предпоследнего места на 13-ю строчку, набрав 18 очков. Воспользоваться осечкой конкурента мог «Краснодар», однако южане проиграли «Рубину» в морозной Казани.