У россиян во втором квартале трижды будут длинные выходные

Все предшествующие праздничным рабочие дни будут сокращены на один час, рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Следующие длинные выходные из-за праздников ждут россиян в начале мая, а всего во втором квартале будет три сокращенных рабочих недели. Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»).

«Второй квартал подарит россиянам три сокращенных рабочих недели», — сказала депутат. Она отметила, что праздничные и выходные дни будут с 1 по 3 мая (пятница — воскресенье) и с 9 по 11 мая (суббота — понедельник), а также с 12 по 14 июня (пятница — воскресенье).

«Все предшествующие праздничным рабочие дни будут сокращены на один час: 30 апреля — перед Первомаем; 8 мая — перед Днем Победы и 11 июня, предшествующий Дню России», — сказала депутат. Согласно ст. 95 ТК РФ, продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующие нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Понедельник, 9 марта в России является нерабочим в связи с тем, что праздничный Международный женский день 8 марта в 2026 году выпал на воскресенье.

