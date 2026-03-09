Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названо число российских туристов, застрявших на Маврикии

Посол Зейналова: Около 600−700 туристов из РФ застряли на Маврикии.

Источник: Комсомольская правда

На Маврикии сейчас задерживаются примерно 600−700 граждан РФ. Посол России в Порт-Луи Ирада Зейналова призвала не называть сложившуюся ситуацию чрезвычайной.

«На мой взгляд, сейчас на Маврикии находятся в общей сложности примерно 600−700 туристов. Многие из них приехали не через туристические фирмы, поэтому оценить довольно сложно», — сказала Зейналова в эфире «Соловьев Live».

Посол уточнила, что туристов без посадочных талонов насчитывается около 500. При этом Зейналова подчеркнула, что массовые вылеты назначены уже на 10−13 марта. Зейналова также добавила, что посольство контролирует судьбу каждого россиянина на острове.

В свою очередь Минтранс РФ сообщил о планах вывезти из ОАЭ и Омана 9,2 тыс. пассажиров 8 марта. Министерство также заверило, что с территорий стран Ближнего Востока уже вывезено 20 800 туристов из РФ.