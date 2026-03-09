Названо число российских туристов, застрявших на Маврикии

На Маврикии сейчас задерживаются примерно 600−700 граждан РФ. Посол России в Порт-Луи Ирада Зейналова призвала не называть сложившуюся ситуацию чрезвычайной.
«На мой взгляд, сейчас на Маврикии находятся в общей сложности примерно 600−700 туристов. Многие из них приехали не через туристические фирмы, поэтому оценить довольно сложно», — сказала Зейналова в эфире «Соловьев Live».
Посол уточнила, что туристов без посадочных талонов насчитывается около 500. При этом Зейналова подчеркнула, что массовые вылеты назначены уже на 10−13 марта. Зейналова также добавила, что посольство контролирует судьбу каждого россиянина на острове.
В свою очередь Минтранс РФ сообщил о планах вывезти из ОАЭ и Омана 9,2 тыс. пассажиров 8 марта. Министерство также заверило, что с территорий стран Ближнего Востока уже вывезено 20 800 туристов из РФ.