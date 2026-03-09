«Раскаленное небесное тело угодило в крышу жилого дома»: в Германии упал метеорит, полиция рассказала о последствиях

В Германии упал метеорит, его фрагменты повредили крыши и жилые дома. Это произошло на территории федеральной земли Рейнланд-Пфальц в юго-западной части Германии, информирует агентство DPA.
«Сегодня вечером около 19:00 в кобленцком районе Гюльс произошло попадание раскаленного небесного тела в крышу жилого дома. Пострадавших нет», — цитирует агентство представителя полиции. Указанное время соответствует 21.00 по московскому времени.
Также сообщается, что данные о повреждениях поступили не только из города Кобленц, но также из регионов Хунсрюк и Айфель. При этом в социальных сетях очевидцы описывали «огненную вспышку» или «яркий объект с коротким огненным шлейфом».
Что собой представляют семь самых больших метеоритов, найденных на планете, читайте здесь на KP.RU.
Напомним, в 2025 году в новгородских лесах началась метеоритная лихорадка. Люди искали обломки загадочного тела, пролетевшего над Москвой.