DPA: В Германии обломки метеорита повредили крыши жилых домов

В феврале в небе над США зафиксировали пролет огненного шара. Явление наблюдали жители штатов Индиана, Огайо, Кентукки, Висконсин и Иллинойс. По информации NASA, болид вошел в атмосферу со скоростью около 47 тысяч километров в час и преодолел примерно 77 километров, после чего разрушился над городом Лаура в Огайо.