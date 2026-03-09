DPA: В Германии обломки метеорита повредили крыши жилых домов

В федеральной земле Рейнланд-Пфальц на юго-западе Германии фрагменты метеорита нанесли ущерб жилым домам. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщило агентство DPA со ссылкой на полицию.
По данным правоохранителей, около 19:00 (21:00 мск) в воскресенье, 8 марта, в районе Гюльс города Кобленц раскаленное небесное тело пробило крышу жилого дома. Повреждения также зафиксировали в регионах Хунсрюк и Айфель. Пострадавших нет.
— По имеющейся у нас информации, опасность миновала, — заявили в полиции.
Как уточнили в агентстве, на месте происшествий работают пожарные. Очевидцы из пяти федеральных земель описывали увиденное как «ярко светящийся объект с коротким огненным шлейфом». Выдвигались версии о запуске ракеты, однако признаков угрозы безопасности не обнаружили.
В феврале в небе над США зафиксировали пролет огненного шара. Явление наблюдали жители штатов Индиана, Огайо, Кентукки, Висконсин и Иллинойс. По информации NASA, болид вошел в атмосферу со скоростью около 47 тысяч километров в час и преодолел примерно 77 километров, после чего разрушился над городом Лаура в Огайо.