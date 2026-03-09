Ван И древней китайской пословицей объяснил позицию Пекина по Ирану

Китай осудил боевые действия на Ближнем Востоке и призвал к прекращению огня. Такую позицию от имени страны озвучил глава китайского МИД Ван И. При этом министр процитировал древнюю китайскую пословицу, которая гласит: «Оружие — это орудие несчастья, его применение должно быть тщательно обдуманным».