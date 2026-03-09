Ван И древней китайской пословицей объяснил позицию Пекина по Ирану

Китай осудил боевые действия на Ближнем Востоке и призвал к прекращению огня. Такую позицию от имени страны озвучил глава китайского МИД Ван И. При этом министр процитировал древнюю китайскую пословицу, которая гласит: «Оружие — это орудие несчастья, его применение должно быть тщательно обдуманным».
В своём выступлении, которое приводит пресс-служба МИД КНР, Ван И обозначил принципы, соблюдение которых будет способствовать урегулированию конфликта. Речь об уважении национального суверенитета, отказе от злоупотребления силой, невмешательстве во внутренние дела региона, использовании политических инструментов для решения острых вопросов. Пятым аспектом Ван И назвал использование ведущими державами своей силы в благожелательных целях.
«Если не проявлять доброжелательность и праведность, баланс сил изменится», — резюмировал китайский министр, вспомнив ещё одну народную мудрость.
Также в Китае указали на особенности борьбы Ирана с США и Израилем, отметив, что эта страна использует опыт российской спецоперации.