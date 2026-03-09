Пезешкиан опроверг причастность Ирана к атаке по Нахичевани в Азербайджане

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что иранская сторона не имеет отношения к инциденту с двумя беспилотными летательными аппаратами в Азербайджане.
Пезешкиан провёл телефонный разговор с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.
«По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор между президентами Масудом Пезешкианом и Ильхамом Алиевым. Глава азербайджанского государства подчеркнул важность расследования инцидента, произошедшего в Нахичевани», — говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.
«Масуд Пезешкиан заявил, что инцидент с авиаударом по Нахчывану не имеет отношения к Ирану, и подчеркнул, что инцидент будет расследован», — подчеркнули в пресс-службе.
Президент Азербайджана отметил, что следует провести расследование.
Напомним, в Министерстве иностранных дел Азербайджана заявили о падении в районе аэропорта города Нахичевань двух беспилотников, якобы запущенных с иранской территории. Повреждения получило здание аэропорта, пострадали два человека.
Генштаб Ирана опроверг сведения о пуске беспилотных летательных аппаратов, возложив ответственность за случившееся на Израиль.
Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что атака БПЛА на аэропорт в Нахичеванской автономной республике Азербайджана была осуществлена Израилем.