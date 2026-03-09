Ричмонд
Пезешкиан опроверг причастность Ирана к атаке по Нахичевани в Азербайджане

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что иранская сторона не имеет отношения к инциденту с двумя беспилотниками в Азербайджане.

Источник: Аргументы и факты

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что иранская сторона не имеет отношения к инциденту с двумя беспилотными летательными аппаратами в Азербайджане.

Пезешкиан провёл телефонный разговор с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

«По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор между президентами Масудом Пезешкианом и Ильхамом Алиевым. Глава азербайджанского государства подчеркнул важность расследования инцидента, произошедшего в Нахичевани», — говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

«Масуд Пезешкиан заявил, что инцидент с авиаударом по Нахчывану не имеет отношения к Ирану, и подчеркнул, что инцидент будет расследован», — подчеркнули в пресс-службе.

Президент Азербайджана отметил, что следует провести расследование.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Азербайджана заявили о падении в районе аэропорта города Нахичевань двух беспилотников, якобы запущенных с иранской территории. Повреждения получило здание аэропорта, пострадали два человека.

Генштаб Ирана опроверг сведения о пуске беспилотных летательных аппаратов, возложив ответственность за случившееся на Израиль.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что атака БПЛА на аэропорт в Нахичеванской автономной республике Азербайджана была осуществлена Израилем.

