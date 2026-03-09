Наводнение в Австралии привело к нашествию крокодилов, эвакуированы сотни людей

Северную территорию Австралии накрыло мощное наводнение, вызванное сильнейшими дождями. Город Кэтрин переживает самое крупное наводнение с 1998 года, без света остались минимум 90 домов. Однако главной опасностью стали крокодилы, которые покинули реки и болота и теперь буквально повсюду в жилых кварталах. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщило издание The Guardian.
— Ситуация не может быть хуже, чем сейчас. Крокодилы водятся повсюду, пожалуйста, не заходите в воду, — заявил командир полиции Шон Гилл в интервью газете.
Для эвакуации отдаленных поселков задействовали вертолеты и самолеты, спасли около тысячи человек. Северная территория регулярно страдает от экстремальной погоды, ученые связывают это с изменением климата.
До этого в Мозамбике во время наводнений мужчина погиб в результате нападения хищной рептилии. Крокодил напал на человека, когда тот подошел слишком близко к воде, и почти полностью его проглотил. Местные власти пояснили, что из-за беспрецедентного разлива рек крокодилы, в том числе из реки Лимпопо, проникли в затопленные города.