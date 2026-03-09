Наводнение в Австралии привело к нашествию крокодилов, эвакуированы сотни людей

До этого в Мозамбике во время наводнений мужчина погиб в результате нападения хищной рептилии. Крокодил напал на человека, когда тот подошел слишком близко к воде, и почти полностью его проглотил. Местные власти пояснили, что из-за беспрецедентного разлива рек крокодилы, в том числе из реки Лимпопо, проникли в затопленные города.